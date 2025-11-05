SinyallerBölümler
David Oladayo Onaolapo

LTGOLDQUANT

David Oladayo Onaolapo
0 inceleme
Güvenilirlik
143 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 245%
VidaGlobal-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
167 (70.16%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (29.83%)
En iyi işlem:
5 470.00 USD
En kötü işlem:
-3 787.47 USD
Brüt kâr:
46 030.59 USD (43 945 pips)
Brüt zarar:
-21 529.33 USD (20 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (21 613.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 613.36 USD (22)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
94.17%
Maks. mevduat yükü:
7.37%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
102 (42.86%)
Satış işlemleri:
136 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
102.95 USD
Ortalama kâr:
275.63 USD
Ortalama zarar:
-303.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-8 552.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 552.00 USD (15)
Aylık büyüme:
157.74%
Yıllık tahmin:
1 913.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 734.80 USD (45.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.18% (9 734.80 USD)
Varlığa göre:
6.87% (2 371.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 237
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 25K
USDJPY -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
USDJPY -9
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 470.00 USD
En kötü işlem: -3 787 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +21 613.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 552.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VidaGlobal-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

LTGOLDQUANT uses a mix of technical DINAPOLI method and monitors fundamentals.
İnceleme yok
2025.11.05 13:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 2.1% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.8% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LTGOLDQUANT
Ayda 500 USD
245%
0
0
USD
35K
USD
143
0%
238
70%
94%
2.13
102.95
USD
45%
1:500
