İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
276.35 USD
En kötü işlem:
-253.50 USD
Brüt kâr:
1 102.90 USD (21 817 pips)
Brüt zarar:
-253.50 USD (5 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (793.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
793.65 USD (11)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
96.54%
Maks. mevduat yükü:
55.03%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
4.35
Beklenen getiri:
53.09 USD
Ortalama kâr:
73.53 USD
Ortalama zarar:
-253.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-253.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.50 USD (1)
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
253.50 USD (5.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (253.50 USD)
Varlığa göre:
9.68% (193.70 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +276.35 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +793.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -253.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.75 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 4
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
ICMarkets-Live22
|1.50 × 2
İnceleme yok
