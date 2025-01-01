SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Deux ex machina
Büyüme
5 127%
Aboneler
6
Haftalar
234
İşlemler
1429
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
484%
Aboneler
11
Haftalar
81
İşlemler
562
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.24
Maks. düşüş
34%
Daily Gold Sniper
Büyüme
519%
Aboneler
16
Haftalar
41
İşlemler
132
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.01
Maks. düşüş
34%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 737%
Aboneler
0
Haftalar
43
İşlemler
1906
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.77
Maks. düşüş
46%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
467%
Aboneler
20
Haftalar
125
İşlemler
1156
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 595%
Aboneler
68
Haftalar
210
İşlemler
5499
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
OnlyUJ
Büyüme
214%
Aboneler
10
Haftalar
68
İşlemler
420
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.31
Maks. düşüş
17%
Golden Nuggets
Büyüme
458%
Aboneler
13
Haftalar
25
İşlemler
549
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.24
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 450%
Aboneler
118
Haftalar
47
İşlemler
1538
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.02
Maks. düşüş
28%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 793%
Aboneler
38
Haftalar
153
İşlemler
589
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.52
Maks. düşüş
10%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2184 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.