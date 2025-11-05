- Büyüme
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
174 (71.90%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (28.10%)
En iyi işlem:
121.98 USD
En kötü işlem:
-537.40 USD
Brüt kâr:
1 976.14 USD (100 463 pips)
Brüt zarar:
-1 170.10 USD (36 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (918.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
918.72 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
108 (44.63%)
Satış işlemleri:
134 (55.37%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
3.33 USD
Ortalama kâr:
11.36 USD
Ortalama zarar:
-17.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-141.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-537.40 USD (1)
Aylık büyüme:
37.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.74 USD
Maksimum:
537.40 USD (51.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|806
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +121.98 USD
En kötü işlem: -537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +918.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
