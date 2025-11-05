- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
951
Kârla kapanan işlemler:
669 (70.34%)
Zararla kapanan işlemler:
282 (29.65%)
En iyi işlem:
2 163.15 USD
En kötü işlem:
-631.00 USD
Brüt kâr:
17 735.17 USD (653 905 pips)
Brüt zarar:
-10 997.75 USD (252 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (55.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 906.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
42.57%
Maks. mevduat yükü:
0.30%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
465 (48.90%)
Satış işlemleri:
486 (51.10%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
7.08 USD
Ortalama kâr:
26.51 USD
Ortalama zarar:
-39.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 424.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 424.46 USD (12)
Aylık büyüme:
33.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 048.75 USD
Maksimum:
3 654.96 USD (16.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.96% (3 667.42 USD)
Varlığa göre:
0.12% (31.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|949
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 163.15 USD
En kötü işlem: -631 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +55.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 424.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
