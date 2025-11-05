- Büyüme
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
136 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (19.05%)
En iyi işlem:
46.84 USD
En kötü işlem:
-24.19 USD
Brüt kâr:
291.02 USD (17 828 pips)
Brüt zarar:
-230.53 USD (21 668 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (15.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.81%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
22 (13.10%)
Satış işlemleri:
146 (86.90%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-7.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-79.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.91 USD (4)
Aylık büyüme:
2.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.52 USD
Maksimum:
79.91 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.61% (79.91 USD)
Varlığa göre:
10.88% (332.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|60
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.84 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +15.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
