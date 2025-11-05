SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grow Account
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Grow Account

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
13.59 EUR
En kötü işlem:
-22.76 EUR
Brüt kâr:
60.97 EUR (7 710 pips)
Brüt zarar:
-32.15 EUR (1 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (41.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
41.36 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
3.05 EUR
Ortalama zarar:
-6.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-28.19 EUR (2)
Aylık büyüme:
16.29%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.62 EUR
Maksimum:
28.43 EUR (21.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.79% (28.38 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
.JP225Cash 3
.USTECHCash 2
XAUEUR 1
EURUSD 1
.US30Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 17
.JP225Cash 7
.USTECHCash 3
XAUEUR 10
EURUSD -6
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.2K
.JP225Cash 2.3K
.USTECHCash 1.1K
XAUEUR 451
EURUSD -299
.US30Cash 734
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.59 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.19 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
39 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.05 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 02:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol