- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
13.59 EUR
En kötü işlem:
-22.76 EUR
Brüt kâr:
60.97 EUR (7 710 pips)
Brüt zarar:
-32.15 EUR (1 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (41.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
41.36 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
3.05 EUR
Ortalama zarar:
-6.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-28.19 EUR (2)
Aylık büyüme:
16.29%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.62 EUR
Maksimum:
28.43 EUR (21.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.79% (28.38 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|.JP225Cash
|3
|.USTECHCash
|2
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17
|.JP225Cash
|7
|.USTECHCash
|3
|XAUEUR
|10
|EURUSD
|-6
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|.JP225Cash
|2.3K
|.USTECHCash
|1.1K
|XAUEUR
|451
|EURUSD
|-299
|.US30Cash
|734
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.59 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.19 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
