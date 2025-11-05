- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
En iyi işlem:
122.04 USD
En kötü işlem:
-11.18 USD
Brüt kâr:
329.57 USD (351 109 pips)
Brüt zarar:
-42.03 USD (3 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (328.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.22 USD (7)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
51.36%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.93
Alış işlemleri:
5 (33.33%)
Satış işlemleri:
10 (66.67%)
Kâr faktörü:
7.84
Beklenen getiri:
19.17 USD
Ortalama kâr:
36.62 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.25 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.19 USD
Maksimum:
36.27 USD (67.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.05% (36.72 USD)
Varlığa göre:
2.47% (4.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|3
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|29
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|328K
|EURJPY
|20
|AUDUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +328.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.39 × 251
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
RR up to 1:3 - 1:10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
357%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
1
0%
15
60%
100%
7.84
19.17
USD
USD
66%
1:200