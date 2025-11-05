- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
55 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (21.43%)
En iyi işlem:
27.45 USD
En kötü işlem:
-74.76 USD
Brüt kâr:
311.40 USD (35 830 pips)
Brüt zarar:
-340.29 USD (36 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (53.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.78 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
97.77%
Maks. mevduat yükü:
20.34%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
38 (54.29%)
Satış işlemleri:
32 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
5.66 USD
Ortalama zarar:
-22.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-27.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.76 USD (1)
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.62 USD
Maksimum:
119.96 USD (11.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.31% (119.96 USD)
Varlığa göre:
0.22% (2.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-29
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-574
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.45 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
