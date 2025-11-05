- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
8.95 USD
En kötü işlem:
-1.04 USD
Brüt kâr:
21.54 USD (38 105 pips)
Brüt zarar:
-2.20 USD (969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
40.07%
Maks. mevduat yükü:
7.53%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
18.60
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.79
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-1.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.04 USD (1)
Aylık büyüme:
1.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.04 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.10% (1.04 USD)
Varlığa göre:
0.74% (7.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|3
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-2
|SOLUSD
|2
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-900
|SOLUSD
|22K
|USDJPY
|919
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.95 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.94 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.95 × 3059
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
8
75%
40%
9.79
2.42
USD
USD
1%
1:500