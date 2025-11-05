Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 2 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 7 Eightcap-Live 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 Opogroup-Server1 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.00 × 9 XMGlobal-MT5 2 0.00 × 22 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 FusionMarkets-Live 0.15 × 13 ICTrading-MT5-4 0.40 × 5 Exness-MT5Real28 0.56 × 9 Exness-MT5Real10 0.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 0.94 × 16 ICMarketsSC-MT5-2 0.95 × 3059 Exness-MT5Real17 1.00 × 1 11 daha fazla...