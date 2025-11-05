- Büyüme
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
58 (70.73%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (29.27%)
En iyi işlem:
7.10 USD
En kötü işlem:
-6.42 USD
Brüt kâr:
70.49 USD (7 027 pips)
Brüt zarar:
-120.34 USD (12 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.06 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
81.76%
Maks. mevduat yükü:
6.14%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
38 (46.34%)
Satış işlemleri:
44 (53.66%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
1.22 USD
Ortalama zarar:
-5.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.78 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.90 USD
Maksimum:
61.90 USD (58.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.40% (61.90 USD)
Varlığa göre:
7.66% (3.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.10 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
