- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (63.64%)
En iyi işlem:
30.66 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
97.31 USD (858 441 pips)
Brüt zarar:
-44.80 USD (28 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (85.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
64.63%
Maks. mevduat yükü:
102.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
3 (27.27%)
Satış işlemleri:
8 (72.73%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
24.33 USD
Ortalama zarar:
-6.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.93 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.11 USD
Maksimum:
23.93 USD (13.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.31% (23.93 USD)
Varlığa göre:
23.38% (17.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|4
|BTCUSDm
|3
|AUDUSDm
|2
|EURUSDm
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-28
|BTCUSDm
|86
|AUDUSDm
|-16
|EURUSDm
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-28K
|BTCUSDm
|858K
|AUDUSDm
|-177
|EURUSDm
|159
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.66 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
05Nov'25: Trade for longterm with risk management and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
32%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
1
0%
11
36%
65%
2.17
4.77
USD
USD
31%
1:200