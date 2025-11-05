SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Scalp 1
Duc Thao Nguyen

Gold Scalp 1

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
11 hafta
2 / 2.3K USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -42%
Exness-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 908
Kârla kapanan işlemler:
1 024 (26.20%)
Zararla kapanan işlemler:
2 884 (73.80%)
En iyi işlem:
79.66 USD
En kötü işlem:
-14.96 USD
Brüt kâr:
6 527.16 USD (7 327 800 pips)
Brüt zarar:
-5 969.58 USD (6 758 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
50.30%
Maks. mevduat yükü:
100.48%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
729
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 937 (49.56%)
Satış işlemleri:
1 971 (50.44%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-2.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-80.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.16 USD (48)
Aylık büyüme:
58.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.45 USD
Maksimum:
390.65 USD (33.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.11% (163.78 USD)
Varlığa göre:
4.03% (8.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3829
BTCUSD 79
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 556
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 556K
BTCUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.66 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +3.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
65 daha fazla...
Low risk medium return
İnceleme yok
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
A large drawdown may occur on the account again
