İşlemler:
3 908
Kârla kapanan işlemler:
1 024 (26.20%)
Zararla kapanan işlemler:
2 884 (73.80%)
En iyi işlem:
79.66 USD
En kötü işlem:
-14.96 USD
Brüt kâr:
6 527.16 USD (7 327 800 pips)
Brüt zarar:
-5 969.58 USD (6 758 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
50.30%
Maks. mevduat yükü:
100.48%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
729
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 937 (49.56%)
Satış işlemleri:
1 971 (50.44%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-2.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-80.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.16 USD (48)
Aylık büyüme:
58.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.45 USD
Maksimum:
390.65 USD (33.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.11% (163.78 USD)
Varlığa göre:
4.03% (8.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3829
|BTCUSD
|79
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|556
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|556K
|BTCUSD
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.66 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +3.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
