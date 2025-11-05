- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
16 (69.56%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (30.43%)
En iyi işlem:
80.10 USD
En kötü işlem:
-42.60 USD
Brüt kâr:
223.40 USD (2 354 pips)
Brüt zarar:
-112.11 USD (1 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (104.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.10 USD (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
6 (26.09%)
Satış işlemleri:
17 (73.91%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
4.84 USD
Ortalama kâr:
13.96 USD
Ortalama zarar:
-16.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-58.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.12 USD (3)
Aylık büyüme:
11.13%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.62 USD
Maksimum:
58.12 USD (5.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|22
|BTCUSD.ecn
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|116
|BTCUSD.ecn
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|1.3K
|BTCUSD.ecn
|-863
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.10 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +104.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Lots Autocompund
Trade only one -twice per days
Save RR
İnceleme yok