Sinyaller / MetaTrader 4 / Tambang btc
Padiyono

Tambang btc

Padiyono
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.32 USD (83 820 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.32 USD (7)
Sharpe oranı:
3.38
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.21% (0.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 8
ETHUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 81K
ETHUSD 3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 124
Tambang btc & eth
İnceleme yok
2025.11.04 23:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 23:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
