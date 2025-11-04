- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.32 USD (83 820 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.32 USD (7)
Sharpe oranı:
3.38
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.21% (0.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|81K
|ETHUSD
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tambang btc & eth
