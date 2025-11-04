SinyallerBölümler
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
24 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (22.58%)
En iyi işlem:
12.43 USD
En kötü işlem:
-16.36 USD
Brüt kâr:
78.89 USD (7 879 pips)
Brüt zarar:
-111.97 USD (11 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (39.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.36 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
38.33%
Maks. mevduat yükü:
45.81%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
23 (74.19%)
Satış işlemleri:
8 (25.81%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-16.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-65.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.20 USD (4)
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.46 USD
Maksimum:
72.61 USD (44.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.78% (72.61 USD)
Varlığa göre:
22.71% (31.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.43 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +39.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

İnceleme yok
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 09:01
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 22:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 22:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 22:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.