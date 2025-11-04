- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
1.42 EUR
En kötü işlem:
-0.41 EUR
Brüt kâr:
7.99 EUR (1 033 pips)
Brüt zarar:
-0.41 EUR (60 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (3.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.39 EUR (5)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
18.49
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
19.49
Beklenen getiri:
0.58 EUR
Ortalama kâr:
0.67 EUR
Ortalama zarar:
-0.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.41 EUR (1)
Aylık büyüme:
15.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.41 EUR (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.i
|3
|USDCAD.i
|2
|GBPJPY.i
|2
|GBPCHF.i
|2
|USDCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|EURUSD.i
|1
|USDJPY.i
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.i
|2
|USDCAD.i
|0
|GBPJPY.i
|2
|GBPCHF.i
|1
|USDCHF.i
|1
|EURGBP.i
|2
|EURUSD.i
|1
|USDJPY.i
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.i
|247
|USDCAD.i
|8
|GBPJPY.i
|284
|GBPCHF.i
|131
|USDCHF.i
|70
|EURGBP.i
|125
|EURUSD.i
|72
|USDJPY.i
|36
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.42 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.41 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
