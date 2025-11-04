- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
56.76 USD
En kötü işlem:
-17.84 USD
Brüt kâr:
121.97 USD (4 969 pips)
Brüt zarar:
-47.96 USD (1 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (103.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.99 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
46.12%
Maks. mevduat yükü:
3.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
7 (53.85%)
Satış işlemleri:
6 (46.15%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
5.69 USD
Ortalama kâr:
20.33 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-40.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.42 USD (5)
Aylık büyüme:
7.40%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
41.00 USD (3.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.71% (40.92 USD)
Varlığa göre:
2.02% (21.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|XAUEUR
|2
|AUDCAD
|2
|XAUGBP
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|-16
|AUDUSD
|-12
|XAUEUR
|39
|AUDCAD
|13
|XAUGBP
|45
|GBPUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|-281
|AUDUSD
|-385
|XAUEUR
|1.7K
|AUDCAD
|468
|XAUGBP
|1.7K
|GBPUSD
|246
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.76 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +103.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 88
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 160
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 454
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 461
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 3030
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
FocusMarkets-Real
|0.65 × 20
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5593
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
"QuantumEdge has been successfully activated and is starting the market analysis. The system continuously monitors the markets for FX, Crypto, and Gold (XAU) to identify optimal entry points. It combines advanced algorithms and a variety of market indicators to ensure that only the most promising signals are considered. All positions are executed with a well-defined risk management approach, which includes both stop-loss and take-profit, ensuring a balanced and strategic trading method."
