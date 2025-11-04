SinyallerBölümler
Marcus Kalipke

QuantumEdge

Marcus Kalipke
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
56.76 USD
En kötü işlem:
-17.84 USD
Brüt kâr:
121.97 USD (4 969 pips)
Brüt zarar:
-47.96 USD (1 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (103.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.99 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
46.12%
Maks. mevduat yükü:
3.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
7 (53.85%)
Satış işlemleri:
6 (46.15%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
5.69 USD
Ortalama kâr:
20.33 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-40.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.42 USD (5)
Aylık büyüme:
7.40%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
41.00 USD (3.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.71% (40.92 USD)
Varlığa göre:
2.02% (21.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF 4
AUDUSD 3
XAUEUR 2
AUDCAD 2
XAUGBP 1
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF -16
AUDUSD -12
XAUEUR 39
AUDCAD 13
XAUGBP 45
GBPUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF -281
AUDUSD -385
XAUEUR 1.7K
AUDCAD 468
XAUGBP 1.7K
GBPUSD 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.76 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +103.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.26 × 88
FusionMarkets-Live
0.41 × 160
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.49 × 454
ForexClub-MT5 Real Server
0.55 × 461
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 3030
GoMarkets-Live
0.64 × 87
FocusMarkets-Real
0.65 × 20
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5593
StriforLLC-Live
0.72 × 18
95 daha fazla...
"QuantumEdge has been successfully activated and is starting the market analysis. The system continuously monitors the markets for FX, Crypto, and Gold (XAU) to identify optimal entry points. It combines advanced algorithms and a variety of market indicators to ensure that only the most promising signals are considered. All positions are executed with a well-defined risk management approach, which includes both stop-loss and take-profit, ensuring a balanced and strategic trading method."
İnceleme yok
2025.11.07 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 21:47
Share of trading days is too low
2025.11.05 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 20:37
Share of trading days is too low
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 21:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 21:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 21:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 21:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 21:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantumEdge
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
1.1K
USD
1
92%
13
46%
46%
2.54
5.69
USD
4%
1:500
Kopyala

