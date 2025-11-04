SinyallerBölümler
Enea Maci

EMC

Enea Maci
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
6.28 USD
En kötü işlem:
-3.24 USD
Brüt kâr:
46.40 USD (4 630 pips)
Brüt zarar:
-3.24 USD (324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (36.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.37 USD (18)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
13.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
24 (100.00%)
Kâr faktörü:
14.32
Beklenen getiri:
1.80 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.24 USD (1)
Aylık büyüme:
143.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.24 USD (4.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.28 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Please do not hesitate to message anytime to ask me any questions or concerns you may have. 

Even before you subscribe you can message me any questions or help on how to subscribe.

How to subscribe SIGNAL

How to install VPS 


İnceleme yok
2025.11.04 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 18:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
