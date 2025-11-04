- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
3.12 USD
En kötü işlem:
-1.11 USD
Brüt kâr:
10.52 USD (1 115 pips)
Brüt zarar:
-1.34 USD (132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.52 USD (6)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
18.04%
Maks. mevduat yükü:
17.86%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
7.85
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-0.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.34 USD (2)
Aylık büyüme:
9.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.34 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (1.34 USD)
Varlığa göre:
7.73% (8.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|90
|USDJPY
|466
|USDCAD
|427
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 30
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
