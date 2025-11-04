SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldRe
Yoshiteru Taneda

GoldRe

Yoshiteru Taneda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
XSFintech-REAL-1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
4 531.00 JPY
En kötü işlem:
-1 077.00 JPY
Brüt kâr:
11 055.00 JPY (7 199 pips)
Brüt zarar:
-4 229.00 JPY (2 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6 757.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
6 757.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
64.41%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
3.19
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
525.08 JPY
Ortalama kâr:
1 228.33 JPY
Ortalama zarar:
-1 057.25 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 139.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 139.00 JPY (2)
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
2 139.00 JPY (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.44% (2 090.00 JPY)
Varlığa göre:
2.89% (1 359.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 531.00 JPY
En kötü işlem: -1 077 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 757.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 139.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I primarily focus on trading Gold (XAU/USD).

Discretionary Trading

My strategy combines Granville's laws, Dow Theory, and Fibonacci analysis.

EA (Expert Advisor) Trading

I use a mean-reversion strategy.


İnceleme yok
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 05:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 02:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.05 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldRe
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
47K
JPY
1
61%
13
69%
64%
2.61
525.08
JPY
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.