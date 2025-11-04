- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
4 531.00 JPY
En kötü işlem:
-1 077.00 JPY
Brüt kâr:
11 055.00 JPY (7 199 pips)
Brüt zarar:
-4 229.00 JPY (2 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6 757.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
6 757.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
64.41%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
3.19
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
525.08 JPY
Ortalama kâr:
1 228.33 JPY
Ortalama zarar:
-1 057.25 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 139.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-2 139.00 JPY (2)
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
2 139.00 JPY (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.44% (2 090.00 JPY)
Varlığa göre:
2.89% (1 359.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs
|4.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I primarily focus on trading Gold (XAU/USD).
Discretionary Trading
My strategy combines Granville's laws, Dow Theory, and Fibonacci analysis.
EA (Expert Advisor) Trading
I use a mean-reversion strategy.
