Sinyaller / MetaTrader 4 / Pyramid LR
Quang Dung Pham

Pyramid LR

Quang Dung Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
49 (79.03%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (20.97%)
En iyi işlem:
7.64 USD
En kötü işlem:
-12.01 USD
Brüt kâr:
162.97 USD (168 311 pips)
Brüt zarar:
-66.27 USD (64 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.67 USD (8)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
34.78%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
7.39
Alış işlemleri:
29 (46.77%)
Satış işlemleri:
33 (53.23%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
3.33 USD
Ortalama zarar:
-5.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.01 USD (1)
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.09 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.27% (13.09 USD)
Varlığa göre:
5.58% (61.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 97
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 103K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.64 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
This is pyramid loss recovery ea.
İnceleme yok
2025.11.04 16:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 14:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 14:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 14:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
