SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden Power Shield
Osamah Ride J Rafiq

Golden Power Shield

Osamah Ride J Rafiq
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
En iyi işlem:
6.49 USD
En kötü işlem:
-19.27 USD
Brüt kâr:
10.97 USD (836 pips)
Brüt zarar:
-59.24 USD (5 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (10.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.37 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-4.02 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-53.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.69 USD (3)
Aylık büyüme:
-91.28%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.27 USD
Maksimum:
58.64 USD (97.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.49 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29233
Exness-MT5Real
2.68 × 98
88 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.04 14:10
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 7.14% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.38% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 14:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 14:10
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.04 14:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 14:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol