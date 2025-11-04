SinyallerBölümler
Kwok Wah Richard Lo

Hand HK NAS

Kwok Wah Richard Lo
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -98%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
59 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (50.00%)
En iyi işlem:
298.29 HKD
En kötü işlem:
-718.68 HKD
Brüt kâr:
3 215.47 HKD (61 377 pips)
Brüt zarar:
-7 345.62 HKD (101 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (81.77 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
390.53 HKD (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
46 (38.98%)
Satış işlemleri:
72 (61.02%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-35.00 HKD
Ortalama kâr:
54.50 HKD
Ortalama zarar:
-124.50 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 028.85 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 390.26 HKD (2)
Aylık büyüme:
-69.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 246.99 HKD
Maksimum:
4 485.92 HKD (98.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.31% (4 485.92 HKD)
Varlığa göre:
4.33% (55.90 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100.r 69
HK50.r 41
XAUUSD.tv 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100.r -310
HK50.r -14
XAUUSD.tv -208
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100.r -37K
HK50.r -127
XAUUSD.tv -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.29 HKD
En kötü işlem: -719 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.77 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 028.85 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.04 13:10
A large drawdown may occur on the account again
