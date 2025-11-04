- Büyüme
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
59 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (50.00%)
En iyi işlem:
298.29 HKD
En kötü işlem:
-718.68 HKD
Brüt kâr:
3 215.47 HKD (61 377 pips)
Brüt zarar:
-7 345.62 HKD (101 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (81.77 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
390.53 HKD (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
46 (38.98%)
Satış işlemleri:
72 (61.02%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-35.00 HKD
Ortalama kâr:
54.50 HKD
Ortalama zarar:
-124.50 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 028.85 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 390.26 HKD (2)
Aylık büyüme:
-69.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 246.99 HKD
Maksimum:
4 485.92 HKD (98.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.31% (4 485.92 HKD)
Varlığa göre:
4.33% (55.90 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|69
|HK50.r
|41
|XAUUSD.tv
|8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100.r
|-310
|HK50.r
|-14
|XAUUSD.tv
|-208
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100.r
|-37K
|HK50.r
|-127
|XAUUSD.tv
|-3.8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +298.29 HKD
En kötü işlem: -719 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.77 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 028.85 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
