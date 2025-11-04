- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
30 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.25%)
En iyi işlem:
7.54 USD
En kötü işlem:
-0.08 USD
Brüt kâr:
53.11 USD (246 850 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD (756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (43.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.05 USD (23)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
97.85%
Maks. mevduat yükü:
170.55%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
662.75
Alış işlemleri:
24 (75.00%)
Satış işlemleri:
8 (25.00%)
Kâr faktörü:
590.11
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.08 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.08 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
94.10% (246.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|XAUUSD
|12
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|24
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|244K
|XAUUSD
|2.5K
|EURUSD
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
