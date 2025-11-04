SinyallerBölümler
M Jody Pratama

TIME TRADING FORTUNA FX CLUB

M Jody Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
594.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 050.00 USD (525 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1 050.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 050.00 USD (2)
Sharpe oranı:
8.31
Alım-satım etkinliği:
19.71%
Maks. mevduat yükü:
15.36%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
525.00 USD
Ortalama kâr:
525.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.12% (656.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDi 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDi 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDi 525
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +594.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 050.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.04 11:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.04 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIME TRADING FORTUNA FX CLUB
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
21K
USD
1
0%
2
100%
20%
n/a
525.00
USD
3%
1:500
