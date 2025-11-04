- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
22 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (59.26%)
En iyi işlem:
3.66 USD
En kötü işlem:
-16.10 USD
Brüt kâr:
19.74 USD (8 810 pips)
Brüt zarar:
-64.08 USD (11 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.04 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
35 (64.81%)
Satış işlemleri:
19 (35.19%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-0.82 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.20 USD (8)
Aylık büyüme:
-7.44%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.73 USD
Maksimum:
58.22 USD (27.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.45% (58.22 USD)
Varlığa göre:
1.51% (9.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|16
|USOIL
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|EURUSD
|-40
|USOIL
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-552
|EURUSD
|-1.8K
|USOIL
|-39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.66 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 21
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 75
|
ICMarkets-Live08
|0.56 × 27
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 84
|
Exness-Real18
|0.79 × 217
|
AsiaNuggets-Live
|0.81 × 146
|
TitanFX-01
|1.45 × 33
|
RoboForex-ProCent
|1.50 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.75 × 16
|
Exness-Real11
|2.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|2.33 × 3
|
Alpari-Standard2
|2.50 × 4
|
FXOpen-Real1
|2.74 × 191
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.39 × 33
|
XMGlobal-Real 17
|3.63 × 16
