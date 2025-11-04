Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 21 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 4 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 XMGlobal-Real 26 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live06 0.35 × 75 ICMarkets-Live08 0.56 × 27 Tickmill-Live02 0.61 × 84 Exness-Real18 0.79 × 217 AsiaNuggets-Live 0.81 × 146 TitanFX-01 1.45 × 33 RoboForex-ProCent 1.50 × 6 ICMarkets-Live12 1.75 × 16 Exness-Real11 2.00 × 1 Swissquote-Live6 2.33 × 3 Alpari-Standard2 2.50 × 4 FXOpen-Real1 2.74 × 191 HFMarketsSV-Live Server 5 3.39 × 33 XMGlobal-Real 17 3.63 × 16 21 daha fazla...