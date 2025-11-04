- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 763
Kârla kapanan işlemler:
7 010 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
3 753 (34.87%)
En iyi işlem:
7 952.51 USD
En kötü işlem:
-11 707.80 USD
Brüt kâr:
271 120.64 USD (1 806 739 pips)
Brüt zarar:
-209 683.23 USD (1 754 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (5 405.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 746.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
6 322 (58.74%)
Satış işlemleri:
4 441 (41.26%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
5.71 USD
Ortalama kâr:
38.68 USD
Ortalama zarar:
-55.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-2 255.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 028.30 USD (3)
Aylık büyüme:
-42.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 330.00 USD
Maksimum:
41 954.91 USD (39.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.24% (41 954.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10761
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|62K
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|53K
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 952.51 USD
En kötü işlem: -11 708 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 405.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 255.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|1.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
İnceleme yok