SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable trading007
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 763
Kârla kapanan işlemler:
7 010 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
3 753 (34.87%)
En iyi işlem:
7 952.51 USD
En kötü işlem:
-11 707.80 USD
Brüt kâr:
271 120.64 USD (1 806 739 pips)
Brüt zarar:
-209 683.23 USD (1 754 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (5 405.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 746.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
6 322 (58.74%)
Satış işlemleri:
4 441 (41.26%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
5.71 USD
Ortalama kâr:
38.68 USD
Ortalama zarar:
-55.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-2 255.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 028.30 USD (3)
Aylık büyüme:
-42.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 330.00 USD
Maksimum:
41 954.91 USD (39.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.24% (41 954.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10761
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 62K
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 53K
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 952.51 USD
En kötü işlem: -11 708 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 405.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 255.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
1.56 × 9
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
8.60 × 5
DooFintech-Live 5
9.03 × 128
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
İnceleme yok
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
