Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14 1.56 × 9 ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live12 8.60 × 5 DooFintech-Live 5 9.03 × 128 FusionMarkets-Live 2 12.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 12.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 12.00 × 1 TitanFX-06 18.14 × 7 PlexyTrade-Live 19.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 27.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya