- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (90.91%)
En iyi işlem:
11.16 USD
En kötü işlem:
-138.60 USD
Brüt kâr:
11.16 USD (288 pips)
Brüt zarar:
-390.13 USD (3 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (11.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.16 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.02
Alım-satım etkinliği:
86.08%
Maks. mevduat yükü:
180.09%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.03
Beklenen getiri:
-34.45 USD
Ortalama kâr:
11.16 USD
Ortalama zarar:
-39.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-234.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.91 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
378.97 USD
Maksimum:
378.97 USD (94.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.74% (378.97 USD)
Varlığa göre:
55.82% (214.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-134
|GBPUSD
|-245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.16 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Hai, Welcome To My Portfolio
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-95%
0
0
USD
USD
21
USD
USD
1
0%
11
9%
86%
0.02
-34.45
USD
USD
95%
1:200