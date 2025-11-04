- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
28.60 USD
En kötü işlem:
-7.74 USD
Brüt kâr:
72.97 USD (1 866 pips)
Brüt zarar:
-24.65 USD (1 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (41.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
21.78%
Maks. mevduat yükü:
83.78%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
9.12 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.23 USD (2)
Aylık büyüme:
5.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
13.80 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (13.40 USD)
Varlığa göre:
7.15% (70.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|48
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|275
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
