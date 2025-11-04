SinyallerBölümler
Mt5 DLSM lxy
Xiao Yu Liu

Mt5 DLSM lxy

Xiao Yu Liu
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 723
Kârla kapanan işlemler:
1 319 (76.55%)
Zararla kapanan işlemler:
404 (23.45%)
En iyi işlem:
32.31 USD
En kötü işlem:
-52.81 USD
Brüt kâr:
972.22 USD (191 651 pips)
Brüt zarar:
-1 060.27 USD (222 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (7.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.68 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
16.68%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
992 (57.57%)
Satış işlemleri:
731 (42.43%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-20.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.07 USD (8)
Aylık büyüme:
0.48%
Yıllık tahmin:
5.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.52 USD
Maksimum:
185.98 USD (8.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.33% (186.11 USD)
Varlığa göre:
0.22% (10.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 940
NAS100 289
EURUSD 261
BTCUSD 186
GER40 28
ETHUSD 15
GBPUSD 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -71
NAS100 -49
EURUSD 3
BTCUSD 21
GER40 4
ETHUSD 4
GBPUSD -1
GBPJPY 0
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.6K
NAS100 -34K
EURUSD 1.1K
BTCUSD 1.7K
GER40 4K
ETHUSD 451
GBPUSD -43
GBPJPY 18
AUDUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.31 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +7.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DLSMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

这是一个自己的跟单信号。自己刷单的账号。
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.