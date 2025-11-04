SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CJ17
Arif Horiono

CJ17

Arif Horiono
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.34 USD (1 167 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.34 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.26% (0.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Smart Compounding System.

Just open single trade with Stop Loss level.

After hit stop loss, next trade will open with double lot size until hit TP level or close with profit by TS.

After that will return to the first lot size for the next trade.

İnceleme yok
2025.11.04 06:50
Share of trading days is too low
2025.11.04 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 04:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
