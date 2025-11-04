SinyallerBölümler
Moustafa Nagi Hussein Ziedan

FOREXKITE

Moustafa Nagi Hussein Ziedan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 130 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
876
Kârla kapanan işlemler:
506 (57.76%)
Zararla kapanan işlemler:
370 (42.24%)
En iyi işlem:
111.31 USD
En kötü işlem:
-92.54 USD
Brüt kâr:
6 269.81 USD (316 981 pips)
Brüt zarar:
-5 475.27 USD (272 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (524.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
975.15 USD (22)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.90%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1001
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
713 (81.39%)
Satış işlemleri:
163 (18.61%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
12.39 USD
Ortalama zarar:
-14.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-711.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-711.79 USD (31)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 016.02 USD (1.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.00% (1 016.02 USD)
Varlığa göre:
0.91% (922.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 876
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.31 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +524.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -711.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
