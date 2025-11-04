SinyallerBölümler
Syafrani Ainur Rahman

SAR CORP

Syafrani Ainur Rahman
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
54 (73.97%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (26.03%)
En iyi işlem:
1 090.41 EUR
En kötü işlem:
-1 176.64 EUR
Brüt kâr:
14 191.21 EUR (290 237 pips)
Brüt zarar:
-9 634.59 EUR (136 605 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (3 030.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 087.69 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
44 (60.27%)
Satış işlemleri:
29 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
62.42 EUR
Ortalama kâr:
262.80 EUR
Ortalama zarar:
-507.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 684.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 684.50 EUR (5)
Aylık büyüme:
48.01%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
600.26 EUR
Maksimum:
2 684.50 EUR (45.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 154K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 090.41 EUR
En kötü işlem: -1 177 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 030.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 684.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 daha fazla...
SAR CORP trading only on XAU/USD and using single open position per trade.
İnceleme yok
