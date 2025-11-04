- Büyüme
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
170 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (23.08%)
En iyi işlem:
104.08 USD
En kötü işlem:
-81.74 USD
Brüt kâr:
1 447.53 USD (117 238 pips)
Brüt zarar:
-1 139.29 USD (104 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (66.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
116 (52.49%)
Satış işlemleri:
105 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
8.51 USD
Ortalama zarar:
-22.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-97.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.43 USD (2)
Aylık büyüme:
16.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.19 USD
Maksimum:
110.27 USD (7.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD+
221
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD+
308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD+
13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.08 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
