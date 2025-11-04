- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
42.83 USD
En kötü işlem:
-45.09 USD
Brüt kâr:
194.22 USD (16 908 pips)
Brüt zarar:
-145.63 USD (14 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.33 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
21 (60.00%)
Satış işlemleri:
14 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-18.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-45.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.09 USD (1)
Aylık büyüme:
3.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.09 USD
Maksimum:
46.19 USD (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|35
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|49
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.83 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok