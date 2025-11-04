- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
536.00 USD
En kötü işlem:
-204.30 USD
Brüt kâr:
2 528.00 USD (17 200 pips)
Brüt zarar:
-954.30 USD (8 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 144.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 144.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
5 (33.33%)
Satış işlemleri:
10 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
104.91 USD
Ortalama kâr:
252.80 USD
Ortalama zarar:
-190.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-406.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-406.30 USD (2)
Aylık büyüme:
26.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.30 USD
Maksimum:
572.30 USD (8.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +536.00 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 144.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -406.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
1
0%
15
66%
100%
2.64
104.91
USD
USD
0%
1:200