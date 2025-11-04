SinyallerBölümler
Ka Ming Law

Ming

Ka Ming Law
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 73%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
312.16 HKD
En kötü işlem:
-214.77 HKD
Brüt kâr:
1 454.21 HKD (8 843 pips)
Brüt zarar:
-849.33 HKD (6 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (663.67 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
663.67 HKD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
83.74%
Maks. mevduat yükü:
13.91%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
9 (64.29%)
Satış işlemleri:
5 (35.71%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
43.21 HKD
Ortalama kâr:
181.78 HKD
Ortalama zarar:
-141.56 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-375.67 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-375.67 HKD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
160.42 HKD
Maksimum:
375.67 HKD (32.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.81% (375.67 HKD)
Varlığa göre:
8.74% (110.86 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +312.16 HKD
En kötü işlem: -215 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +663.67 HKD
Maksimum ardışık zarar: -375.67 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.04 01:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 01:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ming
Ayda 30 USD
73%
0
0
USD
1.4K
HKD
1
0%
14
57%
84%
1.71
43.21
HKD
33%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.