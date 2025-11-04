- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
415 (61.20%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (38.79%)
En iyi işlem:
100.50 USD
En kötü işlem:
-137.70 USD
Brüt kâr:
3 428.27 USD (304 829 pips)
Brüt zarar:
-3 443.41 USD (303 587 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (66.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
86.57%
Maks. mevduat yükü:
35.90%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
473 (69.76%)
Satış işlemleri:
205 (30.24%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
8.26 USD
Ortalama zarar:
-13.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-53.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.84 USD (9)
Aylık büyüme:
-2.52%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.97 USD
Maksimum:
418.15 USD (43.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.22% (418.15 USD)
Varlığa göre:
13.63% (94.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDb
|581
|NASDAQb
|61
|DAXb
|7
|EURUSDb
|7
|SILVER.b
|6
|UKOILb
|5
|GBPJPYb
|2
|S&Pb
|2
|EURCADb
|1
|XAUEURb
|1
|XPTUSDb
|1
|GBPAUDb
|1
|AUDCADb
|1
|XPDUSDb
|1
|GBPUSDb
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDb
|100
|NASDAQb
|49
|DAXb
|43
|EURUSDb
|-1
|SILVER.b
|-26
|UKOILb
|-145
|GBPJPYb
|-17
|S&Pb
|-14
|EURCADb
|1
|XAUEURb
|5
|XPTUSDb
|-3
|GBPAUDb
|-1
|AUDCADb
|0
|XPDUSDb
|-1
|GBPUSDb
|-5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDb
|5.2K
|NASDAQb
|1.9K
|DAXb
|882
|EURUSDb
|-47
|SILVER.b
|-257
|UKOILb
|-1.4K
|GBPJPYb
|-1.2K
|S&Pb
|-46
|EURCADb
|123
|XAUEURb
|438
|XPTUSDb
|-2.9K
|GBPAUDb
|-109
|AUDCADb
|13
|XPDUSDb
|-1K
|GBPUSDb
|-229
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.50 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +66.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GarnetLimited-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Welcome to the Official Signal for MSB Gold Pro!
This is a Hybrid Trading Signal based on the MSB Gold Pro EA, enhanced with professional manual oversight.
Key Strategy & Features:
- Symbol: XAUUSD (Gold) only
- Timeframe: M15
- Strategy (Hybrid):
1. The core strategy is run by the MSB Gold Pro EA (on the M15 chart).
2. The EA's operations are supervised, and additional manual trades may be executed based on high-probability market analysis. This allows us to adapt to market conditions that the EA may not cover.
Risk Management (Very Important):
- NO Martingale
- NO Grid
- Every single trade (both EA and Manual) is protected with a predefined Stop Loss (SL) and Take Profit (TP).
- Risk is carefully controlled on every position.
Recommendations for Subscribers:
- Broker: A low-spread ECN broker is highly recommended for best results on Gold.
- Minimum Deposit: We recommend a minimum of $300 USD (or equivalent).
- Copy Settings: Use "Copy StopLoss/TakeProfit" and set your load (risk) to 95% of your deposit.
- VPS: A fast VPS is crucial for 24/7 signal copying without interruptions.
Support & Updates:
For all updates, news, and support, please follow our official MQL5 Channel:
https://www.mql5.com/en/channels/msbgoldpro
Disclaimer: Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results.
