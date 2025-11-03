- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
19 (52.77%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (47.22%)
En iyi işlem:
12.04 USD
En kötü işlem:
-9.99 USD
Brüt kâr:
162.29 USD (315 232 pips)
Brüt zarar:
-117.45 USD (226 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (36.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
98.11%
Maks. mevduat yükü:
27.34%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
32 (88.89%)
Satış işlemleri:
4 (11.11%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
8.54 USD
Ortalama zarar:
-6.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.83 USD (4)
Aylık büyüme:
44.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.92 USD
Maksimum:
29.83 USD (17.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.93% (29.83 USD)
Varlığa göre:
4.42% (7.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39K
|BTCUSD
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +12.04 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
