SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bullion Ultimate Portfolio
Brendan Hajduk

Bullion Ultimate Portfolio

Brendan Hajduk
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
158.29 USD
En kötü işlem:
-28.98 USD
Brüt kâr:
158.29 USD (19 629 pips)
Brüt zarar:
-57.64 USD (7 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (158.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.29 USD (1)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
25.16 USD
Ortalama kâr:
158.29 USD
Ortalama zarar:
-19.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-57.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.64 USD (3)
Aylık büyüme:
1.01%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
57.64 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 2
DE40 1
USTEC 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -53
DE40 158
USTEC -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -2.8K
DE40 20K
USTEC -4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.29 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +158.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.52 × 115
ICMarketsSC-MT5
13.27 × 7476
ICMarketsSC-MT5-2
14.10 × 44274
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
İnceleme yok
2025.11.03 22:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.03 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
