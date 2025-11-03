- Büyüme
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
50 (84.74%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (15.25%)
En iyi işlem:
24.16 USD
En kötü işlem:
-7.57 USD
Brüt kâr:
201.37 USD (11 267 pips)
Brüt zarar:
-37.26 USD (3 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (42.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.21 USD (7)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
21.68
Alış işlemleri:
24 (40.68%)
Satış işlemleri:
35 (59.32%)
Kâr faktörü:
5.40
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
4.03 USD
Ortalama zarar:
-4.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.57 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.57 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.29% (236.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|154
|EURUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.6K
|EURUSD
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.16 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
