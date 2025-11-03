- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
307
Kârla kapanan işlemler:
227 (73.94%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (26.06%)
En iyi işlem:
132.35 USD
En kötü işlem:
-63.22 USD
Brüt kâr:
2 690.46 USD (12 374 135 pips)
Brüt zarar:
-1 478.97 USD (155 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (476.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
476.97 USD (61)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
81.66%
Maks. mevduat yükü:
31.98%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
301
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
172 (56.03%)
Satış işlemleri:
135 (43.97%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
3.95 USD
Ortalama kâr:
11.85 USD
Ortalama zarar:
-18.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-91.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.62 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
187.53 USD
Maksimum:
373.93 USD (10.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.01% (247.65 USD)
Varlığa göre:
25.85% (844.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|297
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|224K
|BTCUSD
|-5.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +132.35 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +476.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real8
|25.27 × 247
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
61%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
0%
307
73%
82%
1.81
3.95
USD
USD
26%
1:500