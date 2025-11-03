- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 018
Kârla kapanan işlemler:
544 (53.43%)
Zararla kapanan işlemler:
474 (46.56%)
En iyi işlem:
679.40 USD
En kötü işlem:
-820.56 USD
Brüt kâr:
13 767.94 USD (223 279 pips)
Brüt zarar:
-16 831.65 USD (224 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (574.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
690.07 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
435 (42.73%)
Satış işlemleri:
583 (57.27%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-3.01 USD
Ortalama kâr:
25.31 USD
Ortalama zarar:
-35.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
95 (-50.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 199.90 USD (2)
Aylık büyüme:
64.95%
Yıllık tahmin:
788.01%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 978.41 USD
Maksimum:
3 979.40 USD (4033.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.63% (3 375.03 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|742
|EURJPY
|201
|USDJPY
|23
|GBPJPY
|18
|EURUSD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|7
|BTCUSD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.1K
|EURJPY
|84
|USDJPY
|-45
|GBPJPY
|-51
|EURUSD
|-10
|AUDUSD
|46
|GBPUSD
|32
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|EURJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-392
|GBPJPY
|566
|EURUSD
|-53
|AUDUSD
|-233
|GBPUSD
|122
|BTCUSD
|-12K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +679.40 USD
En kötü işlem: -821 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +574.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
