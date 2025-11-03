SinyallerBölümler
Marcelo Ramos De Souza

Marceloprivado

Marcelo Ramos De Souza
0 inceleme
136 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -10%
HantecMarketsMU-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 018
Kârla kapanan işlemler:
544 (53.43%)
Zararla kapanan işlemler:
474 (46.56%)
En iyi işlem:
679.40 USD
En kötü işlem:
-820.56 USD
Brüt kâr:
13 767.94 USD (223 279 pips)
Brüt zarar:
-16 831.65 USD (224 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (574.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
690.07 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
435 (42.73%)
Satış işlemleri:
583 (57.27%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-3.01 USD
Ortalama kâr:
25.31 USD
Ortalama zarar:
-35.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
95 (-50.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 199.90 USD (2)
Aylık büyüme:
64.95%
Yıllık tahmin:
788.01%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 978.41 USD
Maksimum:
3 979.40 USD (4033.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.63% (3 375.03 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 742
EURJPY 201
USDJPY 23
GBPJPY 18
EURUSD 11
AUDUSD 10
GBPUSD 7
BTCUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.1K
EURJPY 84
USDJPY -45
GBPJPY -51
EURUSD -10
AUDUSD 46
GBPUSD 32
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
EURJPY -2.3K
USDJPY -392
GBPJPY 566
EURUSD -53
AUDUSD -233
GBPUSD 122
BTCUSD -12K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +679.40 USD
En kötü işlem: -821 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +574.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.47 USD

İnceleme yok
2025.11.03 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
A large drawdown may occur on the account again
