SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalping Pro Lowrisk
Panmanee Pongyos

Scalping Pro Lowrisk

Panmanee Pongyos
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
84 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (40.00%)
En iyi işlem:
59.47 USD
En kötü işlem:
-26.68 USD
Brüt kâr:
537.48 USD (922 704 pips)
Brüt zarar:
-375.80 USD (207 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (69.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
83.04%
Maks. mevduat yükü:
6.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
91 (65.00%)
Satış işlemleri:
49 (35.00%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-6.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-100.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.86 USD (9)
Aylık büyüme:
49.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.94 USD
Maksimum:
106.76 USD (99.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.51% (106.40 USD)
Varlığa göre:
1.26% (4.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 30
USTEC 11
BTCUSD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 169
GBPUSD 18
USTEC 0
BTCUSD -8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.6K
GBPUSD 63
USTEC -5.5K
BTCUSD -78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.47 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +69.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 22
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5490
125 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.03 20:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalping Pro Lowrisk
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
362
USD
5
0%
140
60%
83%
1.43
1.15
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.