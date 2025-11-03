- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
84 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (40.00%)
En iyi işlem:
59.47 USD
En kötü işlem:
-26.68 USD
Brüt kâr:
537.48 USD (922 704 pips)
Brüt zarar:
-375.80 USD (207 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (69.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
83.04%
Maks. mevduat yükü:
6.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
91 (65.00%)
Satış işlemleri:
49 (35.00%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-6.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-100.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.86 USD (9)
Aylık büyüme:
49.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.94 USD
Maksimum:
106.76 USD (99.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.51% (106.40 USD)
Varlığa göre:
1.26% (4.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|30
|USTEC
|11
|BTCUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|169
|GBPUSD
|18
|USTEC
|0
|BTCUSD
|-8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.6K
|GBPUSD
|63
|USTEC
|-5.5K
|BTCUSD
|-78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.47 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +69.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 873
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5490
