404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Daily Gold Sniper
Büyüme
519%
Aboneler
15
Haftalar
41
İşlemler
132
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.01
Maks. düşüş
34%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
132%
Aboneler
13
Haftalar
54
İşlemler
182
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.37
Maks. düşüş
22%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
463%
Aboneler
20
Haftalar
125
İşlemler
1152
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.57
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 590%
Aboneler
69
Haftalar
209
İşlemler
5494
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Golden Nuggets
Büyüme
448%
Aboneler
12
Haftalar
25
İşlemler
543
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.22
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 492%
Aboneler
118
Haftalar
47
İşlemler
1528
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.40
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 120%
Aboneler
6
Haftalar
234
İşlemler
1426
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 793%
Aboneler
38
Haftalar
153
İşlemler
589
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.52
Maks. düşüş
10%
OnlyUJ
Büyüme
205%
Aboneler
12
Haftalar
68
İşlemler
419
Kazanç
47%
Kâr faktörü
1.29
Maks. düşüş
17%
Reo
Büyüme
348%
Aboneler
32
Haftalar
62
İşlemler
478
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
39%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2222 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.