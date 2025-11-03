- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
909.71 USD
En kötü işlem:
-1 657.43 USD
Brüt kâr:
3 338.94 USD (142 332 pips)
Brüt zarar:
-3 084.26 USD (93 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 148.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 190.35 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
32.93%
Maks. mevduat yükü:
12.06%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
19.59 USD
Ortalama kâr:
333.89 USD
Ortalama zarar:
-1 028.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 367.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 657.43 USD (1)
Aylık büyüme:
1.62%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.71 USD
Maksimum:
1 657.43 USD (42.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.00% (1 660.44 USD)
Varlığa göre:
58.80% (10 835.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|5
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-493
|BTCUSD
|693
|USTEC
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-24K
|BTCUSD
|66K
|USTEC
|7.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +909.71 USD
En kötü işlem: -1 657 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 148.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 367.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.21 × 536
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
exness 裸点账户
黄金比特币趋势交易
黄金比特币趋势交易
İnceleme yok