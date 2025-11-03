SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend raw
Yi Jian Feng

Trend raw

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-MT5Real3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
909.71 USD
En kötü işlem:
-1 657.43 USD
Brüt kâr:
3 338.94 USD (142 332 pips)
Brüt zarar:
-3 084.26 USD (93 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 148.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 190.35 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
32.93%
Maks. mevduat yükü:
12.06%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
19.59 USD
Ortalama kâr:
333.89 USD
Ortalama zarar:
-1 028.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 367.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 657.43 USD (1)
Aylık büyüme:
1.62%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.71 USD
Maksimum:
1 657.43 USD (42.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.00% (1 660.44 USD)
Varlığa göre:
58.80% (10 835.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 5
USTEC 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -493
BTCUSD 693
USTEC 63
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -24K
BTCUSD 66K
USTEC 7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +909.71 USD
En kötü işlem: -1 657 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 148.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 367.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.21 × 536
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
exness 裸点账户
黄金比特币趋势交易
İnceleme yok
2025.11.04 18:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 07:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 18:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 17:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 17:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol