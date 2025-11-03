SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MBS POSEIDON 5220
Muhammad Bages

MBS POSEIDON 5220

Muhammad Bages
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 421%
Exness-Real16
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
414
Kârla kapanan işlemler:
232 (56.03%)
Zararla kapanan işlemler:
182 (43.96%)
En iyi işlem:
43.43 USD
En kötü işlem:
-47.81 USD
Brüt kâr:
902.92 USD (1 757 559 pips)
Brüt zarar:
-575.68 USD (1 736 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (34.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
135.88%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
428
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.56
Alış işlemleri:
113 (27.29%)
Satış işlemleri:
301 (72.71%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
3.89 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-25.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.96 USD (2)
Aylık büyüme:
421.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.96 USD (22.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.15% (67.01 USD)
Varlığa göre:
9.27% (11.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 235
XAUUSD 98
ETHUSD 42
EURUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -15
XAUUSD 272
ETHUSD 35
EURUSD 36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -91K
XAUUSD 98K
ETHUSD 11K
EURUSD 1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.43 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real4
1.67 × 21
Exness-Real29
1.68 × 189
Exness-Real
1.94 × 16
Exness-Real6
1.98 × 51
Exness-Real16
2.23 × 408
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Exness-Real33
10.24 × 55
6 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
contact : https://t.me/mbsbages
İnceleme yok
2025.11.03 18:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 18:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MBS POSEIDON 5220
Ayda 300 USD
421%
0
0
USD
125
USD
1
0%
414
56%
100%
1.56
0.79
USD
39%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.