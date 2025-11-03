- Büyüme
İşlemler:
414
Kârla kapanan işlemler:
232 (56.03%)
Zararla kapanan işlemler:
182 (43.96%)
En iyi işlem:
43.43 USD
En kötü işlem:
-47.81 USD
Brüt kâr:
902.92 USD (1 757 559 pips)
Brüt zarar:
-575.68 USD (1 736 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (34.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
135.88%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
428
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.56
Alış işlemleri:
113 (27.29%)
Satış işlemleri:
301 (72.71%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
3.89 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-25.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.96 USD (2)
Aylık büyüme:
421.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.96 USD (22.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.15% (67.01 USD)
Varlığa göre:
9.27% (11.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|235
|XAUUSD
|98
|ETHUSD
|42
|EURUSD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-15
|XAUUSD
|272
|ETHUSD
|35
|EURUSD
|36
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-91K
|XAUUSD
|98K
|ETHUSD
|11K
|EURUSD
|1.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.43 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real4
|1.67 × 21
|
Exness-Real29
|1.68 × 189
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
Exness-Real6
|1.98 × 51
|
Exness-Real16
|2.23 × 408
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
|
Exness-Real33
|10.24 × 55
contact : https://t.me/mbsbages
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
421%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
1
0%
414
56%
100%
1.56
0.79
USD
USD
39%
1:200