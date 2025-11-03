- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
18.00 USD
En kötü işlem:
-9.66 USD
Brüt kâr:
67.04 USD (4 103 pips)
Brüt zarar:
-17.16 USD (1 232 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (52.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
37.39%
Maks. mevduat yükü:
6.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
5.16
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
8.31 USD
Ortalama kâr:
16.76 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.66 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.66 USD (1.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (9.66 USD)
Varlığa göre:
1.25% (6.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.00 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
每笔风险<=2%
盈亏比>=1.5
盈亏比>=1.5
