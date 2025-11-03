SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trader 789
Aleksandr Kolesnichenko

Trader 789

Aleksandr Kolesnichenko
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 301%
RoboForex-Pro-6
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
132 (98.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (1.49%)
En iyi işlem:
66.45 USD
En kötü işlem:
-30.95 USD
Brüt kâr:
631.17 USD (25 410 pips)
Brüt zarar:
-61.35 USD (1 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (387.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
387.82 USD (127)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
16.28%
Maks. mevduat yükü:
11.30%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
134
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
9.29
Alış işlemleri:
124 (92.54%)
Satış işlemleri:
10 (7.46%)
Kâr faktörü:
10.29
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-30.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.35 USD (2)
Aylık büyüme:
300.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.35 USD (11.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (61.35 USD)
Varlığa göre:
1.05% (5.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 74
XAUUSD 30
GBPUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 16
XAUUSD 546
GBPUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD 22K
GBPUSD 796
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.45 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +387.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-4
0.87 × 52
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
RoboForex-Pro-6
2.66 × 429
OctaFX-Real7
4.67 × 1733
FusionMarkets-Live 2
6.75 × 212
Intraday trading.
A stop loss is set.
Trading is based on fundamental analysis.
Important economic data and press conferences are monitored.

İnceleme yok
2025.11.03 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
